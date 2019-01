Genk -

Een koude en vooral vroege maandagochtend hield een hondertal mensen niet tegen om de maansverduistering op de terhills van Waterschei te aanschouwen. “Het is een volledige maansverduistering en vanop de terrils is die van begin tot eind zeer goed zichtbaar”, zegt Raf Santermans, coördinator van Cosmodrome. De eersten waren om 03.30 uur aanwezig om het spektakel te aanschouwen. “De schepping is toch iets moois”, klinkt het.