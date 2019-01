Bloemenzaak The 4 Seasons stunt met tulpenpluk

Tongeren - Op zaterdag 19 januari was er een grote tulpenpluk in de bloemenzaak The 4 Seasons in Tongeren. Iedereen mocht er gratis tien tulpen meenemen met de bloemenbol erbij, die de mensen thuis achteraf zelf kunnen uitplanten. Bloemist Sven Hansen liet 10.000 tulpen aanrukken voor een pluktuin om het nieuwe tulpenseizoen in te zetten.

In Nederland is dit een jaarlijkse traditie, die Sven naar België brengt. Bloemist Sven Hansen was kleurrijk uitgedost in een tulpenkostuum, hij baat deze bloemenzaak uit samen met zijn vader. Het was een groot succes met een grote overrompeling. Rond de middag was het meeste van de voorraad al meegenomen.