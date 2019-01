Kinderraad van Catharina zet zich in voor Een Hart voor Limburg

Hasselt-Centrum

Hasselt - In het kader van De Warmste Week heeft de kinderraad van Kindercampus Catharina geld ingezameld t.v.v. Een Hart voor Limburg, een organisatie die kansenbevorderende projecten steunt voor kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags- of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien.

Tijdens de maand december stond er bij hen op school een 'wensput' waar zowel kinderen als ouders geld in konden doneren. Daarnaast hebben ze ook allerlei lekkers verkocht in hun kerstkraampje zoals koekjes, wafels, popcorn,…De kinderraad overhandigde afgelopen vrijdag trots hun cheque van 677,16 euro aan Hanne Geusens van Een Hart voor Limburg.