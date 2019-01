Meghan Markle trekt ondanks kritiek opnieuw een gescheurde jeans aan

Meghan Markle had vrijdag een lunchafspraak in Nothing Hill en had daarvoor een casual outfit aangetrokken. In het geval van de hertogin betekent dat een gescheurde jeans, een paar pumps en een lange jas. Dat een lid van de koninklijke familie een dergelijke broek draagt, kan niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen. Ook al is het niet de eerste keer.

Meghan Markle moest vrijdag in de Londense wijk Nothing Hill zijn voor een meeting met Christian Jones, het nieuwe hoofd van communicatie. Omdat het geen officieel uitje betrof, had ze zich casual gekleed. Zo had ze een paartje pumps aan van Stuart Weitzman, een handtas mee van Mulberry en een zwangerschapsjeans aan van H&M. Een gescheurde jeans, jawel.

De vorige keer dat Meghan een gescheurde jeans droeg was tijdens haar eerste officiële uitstapje met prins Harry naar de Invictus Games in Toronto. Toen kwam er op sociale media heel wat kritiek op het feit dat ze een dergelijke broek droeg, iets wat volgens sommige fans van het koningshuis ongepast is voor een lid ervan.

"Stijlloos"

"Ik vind het niet leuk dat ze zo snel onze tradities overboord gooit. Het lijkt alsof ze geen respect heeft voor onze cultuur", klinkt het ook deze keer. Of nog: "Helemaal stijlloos, wat een boerin." Anderen vinden dan weer dat ze zo tenminste zichzelf blijft en haar eigen roots niet vergeet. Nog anderen zijn vooral onder de indruk dat ze zo ver in haar zwangerschap nog op zo'n hoge hakken rondloopt.