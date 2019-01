Winterse week in het verschiet: tot -12 graden én sneeuw in Vlaanderen

Maandag is het opnieuw koud en zonnig. In de loop van de dag komen er toch hoge wolkensluiers vanuit het westen. De maxima schommelen tussen lokaal -2 graden in de Ardennen en tot 2 à 4 graden in Vlaanderen bij een zwakke en veranderlijke wind. Dat meldt het KMI.

Maandagnacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen. Op het einde van de nacht kan het al lichtjes sneeuwen in de kuststreek. De minima liggen tussen ­-12 graden in de Hoge Venen en ­-2 graden aan zee. De wind wakkert wat aan en wordt matig uit zuid.

Dinsdag trekt een storing met sneeuw vanaf het westen door ons land. In de loop van de dag wordt het overwegend droog, met nog kans op enkele winterse buien aan de kust. De maxima liggen tussen ­-2 graden in de Ardennen en 1 à 4 graden elders.

Er is een (voor)#waarschuwing actief voor aanstaande dinsdag 22 januari 2019. Een winterse neerslagzone trekt van west naar oost over de Benelux met in eerste instantie kans op #ijzel, later #sneeuw in #België en #Nederland. Meer details op onze site! #gladheid pic.twitter.com/kZvj5wbngD — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) January 20, 2019

Woensdagochtend is er kans op aanvriezende mist. Daarna is het wisselend bewolkt met kans op enkele winterse buitjes. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt en kan wat sneeuw vallen. We krijgen maxima van ­-1 tot +3 graden.

Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig maar de kans op neerslag neemt verder af. We krijgen meer zon op donderdag. De maxima liggen rond -1 of -­2 graden in de Hoge Venen, rond +1 graad in het centrum en rond +3 of +4 graden aan de kust.

Zaterdag wordt het zachter met wat lichte neerslag vanaf de kust, onder de vorm van regen of smeltende sneeuw in het centrum en van sneeuw in de Ardennen. Maxima tussen -­1 en +5 graden. Zondag krijgen we regen op vele plaatsen maar nog sneeuw op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Ardennen en +4 graden in het centrum.