Drie keer anders: een volledig zwarte outfit

Wanneer je werkt met verschillende texturen en snits is er niets klassevoller dan een all-black outfit. Inspiratie nodig? Wij geven je drie stijlcombinaties!

Elegant in een rokje

Een zwarte outfit geef je een spannende toets door verschillende materialen en texturen te gebruiken. Combineer je zwarte rokje (uit leer of suède bijvoorbeeld) met een kanten blouse, wollen mantel en leren pumps. Contrast qua materiaalkeuze is de boodschap!

Sportief met black denim

Ook met een all-black outfit kan je de sportieve toer opgaan. Met een zwarte jeans (al dan niet met brede pijpen), trui, zwarte sneakers en streetstyle-waardige bomberjack heb je een sporty outfit om u tegen te zeggen. Tip: opvallende details in je outfit zorgen voor een sterke look.

Trendy in knielaarzen

Een jurk meer iets voor jou? Combineer je little black dress met een paar sexy knielaarzen en fake-fur jas of mantel voor een klassieke, maar geslaagde zwarte outfit. Subtiele prints, studs, sequins, ruffles of A-symetrische stukken houden je zwarte outfit stijlvol én interessant.