Farma pluimt gezondheidszorg

Zeven geneesmiddelen hebben de Belgische sociale zekerheid de voorbije jaren 120 miljoen euro gekost, terwijl ze voor 10 miljoen euro gemaakt hadden kunnen worden door apothekers. De Apothekersbond APB en de CM vragen daarom meer overheidssteun voor zelfbereide geneesmiddelen, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Oude geneesmiddelen die verkocht worden als gloednieuw, tegen een prijs die tientallen keren hoger ligt dan strikt noodzakelijk. Het is volgens de krant een gekende praktijk in de medische sector. Vaak gaat het om bestaande medicijnen waarvan ontdekt wordt dat ze ook voor andere, soms zeldzame, aandoeningen werken. Farmabedrijven registreren dat “nieuwe” middel dan onder een andere naam en dienen een aanvraag voor terugbetaling in.

Apotheker Marc Dooms noemt de forse prijsverhogingen zelden te verantwoorden. “Het probleem is dat die firma’s zo goed als nooit dure, bijkomende onderzoeken doen, omdat we voor die geneesmiddelen al lang weten hoe patiënten erop reageren. De onderzoeken zijn jaren geleden al gevoerd, vaak met gemeenschapsgeld. Het is eigenlijk een zeer makkelijke manier om winst te maken”, luidt het in de krant.

De Apothekersbond APB en de Christelijke Mutualiteit pleiten voor meer overheidssteun voor zelfbereide geneesmiddelen. Pfizer, een van de betrokken farmabedrijven, stelt dat hun geneesmiddelen qua kwaliteit niet op dezelfde lijn gezet mogen worden met die van apothekers.