Tien blauwhelmen gedood bij terroristische aanval in Mali

Bij een “complexe terroristische aanval” op een kamp van de VN-missie in Mali zijn zondag in het noordoosten van het land tien blauwhelmen uit Tsjaad om het leven gekomen. Er raakten ook minstens 25 blauwhelmen gewond. Het is daarmee de dodelijkste aanval ooit op de VN-missie (Minusma) in Mali.

De aanval werd opgeëist door Aqmi, een regionale jihadistische beweging gelinkt aan Al Qaeda, die naar eigen zeggen “handelde uit wraak voor het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan Tsjaad”.

De terreuraanval vond plaats op het VN-kamp in Aguelhok, in het noordoosten van het land. Gewapende terroristen arriveerden er met verschillende voertuigen. Bij de aanval werden ook verschillende jihadisten gedood, bevestigt een woordvoerder van de VN.

De VN-missie Minusma geldt als de gevaarlijkste ter wereld. Sinds 2013 zijn er blauwhelmen in Mali aanwezig, na een mislukte staatsgreep van jihadisten in het noorden van het land. De VN telt er zo’n 12.500 soldaten en agenten, van wie er de voorbije jaren al 160 omkwamen. Ook het Belgische leger is aanwezig in Mali, de Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck had tot eind oktober zelfs de leiding over Minusma. De Belgische aanwezigheid werd eind vorig jaar nog verhoogd met een 50-tal militairen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is momenteel op bezoek in Tsjaad, een overwegend islamitisch land dat nauw betrokken is bij de strijd tegen extremistische bewegingen als Boko Haram en ISIS in het noorden en westen van Afrika.