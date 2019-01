Laatstejaars zetten laatste honderd dagen in met driedaagse

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Op vrijdag 11 januari 2019 werd Chrysostomos gevierd door de laatstejaars van de Stedelijke Humaniora Dilsen. Drie themadagen gingen er aan vooraf. De werkgroep werd dit jaar aangevuld met jong en gemotiveerd talent en dat loonde. We genoten van een fantastische academische zitting in Zaal Nieuwenborgh.

Donderdagavond, trok de leuke bende naar Jeugdhuis De Barak voor een karaoke-avond. Collega Gerrit Coninx was ‘DJ van dienst’. Met het nodige vocht werden de keeltjes gesmeerd en er werd vooral geoefend voor de dag nadien. We mochten genieten van heel wat zangtalent, ook bij de aanwezige collega’s.

Vrijdag 11 januari was het dan D-day. In de refter werd hen vanaf 7.30 uur een heerlijk ontbijt geserveerd. Collega’s bakten spek en eieren in onze keuken. En het smaakte.

Dan trok de hele groep naar Zaal Nieuwenborgh voor de academische zitting. Voor en tijdens de kerstvakantie werden de liveacts grondig geoefend en het resultaat was dan ook verbluffend. De inzet en coaching van collega’s Gonnissen, Diels en Doumen werd beloond. Victor en Leila babbelden het hele gebeuren vlot aan elkaar en met een strakke timing was het geheel in twee uurtjes afgerond waardoor er meer tijd over bleef om even een gezond broodje te nuttigen.

Collega K. Houben had weer alle activiteiten in Maastricht vastgelegd. Daar werd deelgenomen aan diverse workshops om dan met de bus terug naar school te keren om aan te zitten aan een Grieks buffet. Orgelpunt van de dag werd een spetterende fuif in zaal Nieuwenborgh alwaar we heel wat oud-leerlingen mochten ontmoeten. Tot in de vroege uurtjes werd er gefeest. En nu in één rechte lijn richting diploma!