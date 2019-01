"F1-fans beseffen niet hoe speciaal de huidige F1-bolides zijn"

Volgens Carlos Sainz, die dit jaar Fernando Alonso opvolgt bij McLaren, moeten de F1-fans zich meer focussen op de positieve aspecten van de sport.

De Formule 1 kreeg de voorbije jaren de nodige kritiek te verwerken van zowel insiders alsook fans. Het spektakel in de sport moet omhoog, iets wat Liberty Media als nieuwe eigenaar van de Formule 1 eveneens probeert na te streven.

Liberty Media startte enkele initiatieven om de fans dichter bij de sport te brengen en zo de aantrekkingskracht van de Formule 1 te vergroten. Ook het spektakel tijdens de races moet groter worden, onder andere door meer gevechten en inhaalmanoeuvres op de baan.

Ook McLaren-rijder Carlos Sainz jr. is die mening toegedaan, al vindt hij tegelijkertijd ook dat de F1-fans zich iets meer op de positieve aspecten van de sport zouden mogen focussen.

"Ik denk dat het racen op zich nog steeds niet goed genoeg is. Ik denk dat we in de aanloop naar 2021 nog steeds hard moeten werken aan het verbeteren van de show, meer spektakel voor de fans en rijders, alsook het creëren van een hype," aldus Sainz, die doelt op de reglementswijzigingen die in 2021 gepland staan.

"Nu heerst er wat een negatieve visie ten aanzien van het racen en de wagens maar de mensen vergeten dat we de voorbije de snelste F1 ooit hadden. Niemand sprak daarover."

Volgens Sainz is het dan ook bijzonder jammer dat er steeds naar het verleden wordt gewezen terwijl men niet beseft hoe speciaal bijvoorbeeld het voorbije seizoen was.

"Ik krijg het een beetje op mijn zenuwen van iedereen die het steeds maar over 2004 heeft en hoe cool de wagens toen waren. Niemand heeft het echter over de poleposities van Hamilton in 2018, dat waren de snelste rondjes in de F1-geschiedenis," aldus Sainz.

"Er zijn ook positieve aspecten aan de wagens waarmee we momenteel racen, we moeten gewoon zorgen dat het racen op zich beter is. Ik ben er zeker van dat de fans dat het meeste zullen appreciëren."

