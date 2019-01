Mexicaan Benito Guerra wint Race of Champions

De Mexicaan Benito Guerra heeft zich in zijn thuisland tot 'Kampioen der Kampioenen' gekroond. De rallypiloot haalde het in de finale van Loic Duval die in 2013 de 24u van Le Mans won.

De Race of Champions vond dit jaar plaats in het stadiongedeelte van het Autodromo Hermanos Rodriguez waarop tevens de GP van Mexico Formule 1 plaatsvindt. David Coulthard, de winnaar van de Race of Champions vorig jaar, sneuvelde al in de groepsfase en ook eerdere winnaars van de competitie sneuvelden al voor de finale. Het werd dan ook al snel duidelijk dat de Race of Champions dit jaar een compleet nieuwe winnaar zou krijgen.

Een opvallende strijd zagen we tussen Ferrari-rijder Sebastian Vettel en Mick Schumacher. De zoon van Michael Schumacher, die vorige week de Ferrari Driver Academy vervoegde, versloeg Vettel en zorgde er zo mee voor dat zijn landgenoot eveneens al in de groepsfase uitgeschakeld werd. Schumacher zelf zagen we dan weer sneuvelen tegen thuisrijder en voormalig F1-piloot Esteban Gutierrez.

Het Mexicaanse thuispubliek werd trouwens verwend. In de halve finales stonden naast Duval immers drie Mexicaanse rijders. Gutierrez sneuvelde in de halve finale tegen zijn landgenoot en uiteindelijke winnaar Benito Guerra. Duval haalde het in de halve finale van thuisrijder Patricio O'Ward.

Met Benito Guerra als uiteindelijke winnaar mochten de Mexicanen echter een stevig feestje inzetten, wat uiteindelijk tot dolle taferelen leidde. Guerra mag zich nu een jaar lang 'Kampioen der Kampioenen' noemen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: