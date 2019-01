Eclips op hoogtepunt: bloedmaan aan de hemel

Normaal gezien zouden we maandagochtend tussen 4.33 en 7.50 uur een volle maan moeten zien, maar dat is deze keer anders. De maan passeert momenteel door de “schaduwkegel” van onze planeet, wat leidt tot een prachtig spektakel aan de hemel. Een bloedmaan, een supermaan, een totale maansverduistering.

“Onze planeet komt dus tussen de zon en de maan in te staan. Daardoor krijgt ze geen rechtstreeks licht van de enige lamp in ons zonnestelsel, van de zon over haar heen. En dat gebeurt deze keer niet gedeeltelijk, maar volledig. Vandaar spreken we van een totale maansverduistering”, zegt Francis Meeus van Volkssterrenwacht Mira.

Rond 6 uur was de eclips op het hoogtepunt. Wie denkt dat de maan dan niet te zien is, is mis. “Dat is net het bijzondere: we verwachten dat de maan bijgevolg donker zou zijn. Maar de atmosfeer rond de aarde doet het licht van de zon afbuigen tot op het verduisterde maanoppervlak. En dat zorgt wel degelijk voor een kleurenspel.”