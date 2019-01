BrusselHet ziekteverzuim bij het Vlaamse onderwijspersoneel was nooit zo hoog als in 2017. Gemiddeld was een leerkracht dat jaar 15,87 dagen ziek, tegenover 15,77 dagen in 2016. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsadministratie. Leerkrachten in Limburg zijn opnieuw het vaakst ziek.