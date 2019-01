LEOPOLDSBURGDefensie gaf op 1 januari 2019 werk aan 4.812 mensen in Limburg. Het Limburgse cijfer kalft af, maar volgt de nationale trend van een kleiner leger. Met Leopoldsburg, ofwel de Landcomponent binnen Limburg, is er wel iets aan de hand. In 2013 werkte de helft nog in Leopoldsburg, in 2019 maar 43 procent. Een en ander blijkt uit cijfers die de redactie kon inkijken.