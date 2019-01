‘De Ideale Wereld’ bombardeert Pelt tot 4,125-sterrengemeente

Vijf werden er niet gehaald, maar Overpelt is er wel in geslaagd om, tien jaar na de buren uit Neerpelt, drie en een kwart ‘Fata Morgana’-sterren in de wacht te slepen. “Als we het gemiddelde nemen, is Pelt nu officieel een 4,125-sterrengemeente.” De ontknoping van de uitdaging die ‘De Ideale Wereld’ bedacht bracht een bescheiden massa op de been.