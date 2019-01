SINT-TRUIDENDe vele Genk-supporters die vrijdagavond na de derby bekogeld werden met stenen in en rond de supportersbussen, zijn zwaar onder de indruk. Zeker Inge Wilms uit Tessenderlo, die naar de match ging samen met haar man en zoontje van tien. “Liam zat vlak aan het raam waar een kassei naar binnen vloog”, vertelt Inge. “Gelukkig werd hij niet geraakt, maar we waren in paniek. Zo’n steen is een moordwapen.”