In je allereerste World Tour-ronde als neoprof meteen je eerste spurtzege grijpen. Die straffe stunt lukte Hammenaar Jasper Philipsen in de vijfde etappe van de Tour Down Under. Na de diskwalificatie van Caleb Ewan mocht de renner van UAE-Emirates meteen het hoogste schavotje op. “Het kon niet beter starten, maar eigenlijk steek ik nog liever zelf de handen in de lucht.”