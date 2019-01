De confrontatie tussen de nummers één en twee is op een billijk gelijkspel uitgedraaid. In beide kampen kon iedereen leven met de draw en men was het er zelfs over eens dat, indien er een winnaar mocht zijn, Koersel hiervoor eerder in aanmerking kwam dan Herk FC. In de tabel verliest Herk z’n leidersplaats aan Park, terwijl Koersel in de tweede periode aan de kop wordt bijgebeend door datzelfde Park, maar eerste blijft dankzij een beter doelpuntensaldo.