Hasselt / Zutendaal / Riemst / Achel -

Willy Jackers (65) uit Riemst is een opvallende kandidaat in het nieuwe seizoen van ‘Hotel Römantiek’. De man moest in 2014 afscheid nemen van zijn vrouw én zijn dochter. “Geen haar op mijn hoofd dat dacht deel te nemen aan een datingprogramma.”