Mobipunt als oplossing voor files en parkeerdruk in centrum Hasselt

Hasselt -

Er komen snel verschillende mobipunten in Groot Hasselt waar automobilisten hun voertuig, buiten de Grote Ring kunnen achterlaten en vervolgens met een deelfiets of het openbaar vervoer de stad in kunnen rijden. Dat deelt mobiliteitsschepen Marc Schepers (RoodGroen+) mee. “Op die manier willen we ook meer structuur brengen in het gebruik van de groene Mobit-deelfietsen, die mensen vandaag zomaar overal achterlaten. Wie straks met zo’n fiets naar een mobipunt terug fietst, zal die verplaatsing aan een veel voordeliger tarief kunnen doen.” Het plan is om nog voor de zomer de eerste mobipunten actief te hebben.