Tongerse moet 1.625 euro voorschot cash betalen: “En nu krijg ik mijn borstverkleining plots niet meer terugbetaald”

Tongeren -

Omdat alles betaald moest zijn voor de operatie, en omdat het gekregen rekeningnummer niet werkte, had Annita Bruninx geen andere mogelijkheid dan “het voorschot” voor haar borstverkleining cash af te geven in de privépraktijk van de plastisch chirurg. Dat geld - 1.625 euro - terugvorderen via de hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds, blijkt echter heel wat moeilijker.