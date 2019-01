Plofkrakers bedreigen getuigen met wapen in Hamont: "Toen ik wilde filmen, richtte hij een pistool op mij"

Hamont-Achel -

Bij een plofkraak op het Hamontse filiaal van BNP Paribas Fortis zijn zondagochtend gealarmeerde buurtbewoners bedreigd door de daders. “Ik zag drie gemaskerde mannen aan de bank en wilde met mijn smartphone filmen. Een van hen kreeg dat in de gaten en richtte een pistool op mij”, zegt een geschokte buur. Hoe groot de buit is, was zondag nog niet duidelijk.