Tottenham pas in extremis voorbij Fulham, waar Mitrovic (ex-Anderlecht) zijn judokunsten toont

Tottenham heeft zondag op de 23e speeldag van de Premier League in extremis de drie punten geraapt bij Fulham. De Spurs hadden het lang niet onder de markt met de kelderploeg, maar wonnen met 1-2 na een doelpunt in de extra tijd.

Fulham kwam vroeg met een gelukje op voorsprong, toen Llorente (17.) zijn eigen doelman verschalkte.

De Spurs gingen op jacht naar de gelijkmaker, en die kwam er kort na rust. Alli (51.) nette de 1-1. Tottenham leek niet verder te geraken, tot Winks (90.+3) toch nog de winning goal scoorde. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelden bij de bezoekers de hele partij, net als Denis Odoi aan de overkant. Het was voor de 30-jarige Leuvense verdediger in totaal de honderdste wedstrijd in het Fulham-shirt.

Mousa Dembélé, jaren een vertrouwd Tottenham-gezicht, was zoals bekend niet van de partij. De 31-jarige Rode Duivel ruilde afgelopen week Tottenham na 6,5 seizoenen voor Guangzhou R&F. Bij het Chinese team ondertekende de middenvelder een contract voor drie jaar.

In de stand staat Tottenham op de derde stek met 51 punten, achter koploper Liverpool (60 ptn) en Manchester City (56 ptn). Fulham (14 ptn) staat negentiende, met alleen nog Huddersfield Town (11 ptn) achter zich.