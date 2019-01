Wereld op z’n kop in Nederland: Ajax (in match met 8 goals) én PSV (dankzij oude bekende) kunnen niet winnen

Ajax heeft zondag een kans laten liggen om de eerste plaats in de Eredivisie over te nemen van PSV. Enkele uren nadat de koploper punten had verspeeld tegen FC Emmen (2-2) kwam Ajax voor eigen publiek tegen Heerenveen ook niet verder dan een gelijkspel: 4-4. Daardoor blijft het verschil tussen de twee titelkandidaten in Nederland twee punten.

Ajax kon voor het eerst in 988 dagen nog eens aan kop komen in de Eredivisie en Dusan Tadic had de thuisploeg in de eerste helft twee keer op voorsprong gezet. Tussendoor trok Sam Lammers de stand gelijk. Matthijs de Ligt kopte via het hoofd van Pelle van Amersfoort (Heerenveen) de 3-1 binnen. Tadic miste kort voor rust een strafschop, waarna Heerenveen in het eerste kwartier van de tweede helft langszij kwam via doelpunten van Lammers en Mitchell van Bergen.

Invaller Klaas-Jan Huntelaar zette Ajax in de slotfase weer op voorsprong, maar de amper 18-jarige Kik Pierie trok de stand in blessuretijd opnieuw gelijk.

| Krijgt #Ajax dan toch de deksel op de neus? Kik Pierie maakt er 4-4 van in blessuretijd.#ajahee https://t.co/ZhoTatFkUP pic.twitter.com/ONXTGTS2lf — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 januari 2019

Ajax v Heerenveen:



13' - 1-0.

14' - 1-1.

16' - 2-1.

28' - 3-1.

45' Missed penalty.

51' - 3-2.

56' - 3-3.

83' - 4-3.

90' - 4-4.



Overconfidence has reached a new level. — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) 20 januari 2019

Pedersen in bij K Mechelen. Foto: BELGA

Oude bekende nekt PSV

Eerder op de dag was de Deense invaller Nicklas Pedersen, in het verleden in België actief bij KV Mechelen, AA Gent en Oostende, de boosdoener voor koploper PSV. Pedersen wiste in de slotminuten goals van De Jong en Angelino uit. Bij PSV bleef Dante Rigo het hele duel op de bank.

| De Oude Meerdijk op zijn kop! FC Emmen maakt in blessuretijd 2-2 tegen PSV.#emmpsv https://t.co/ZhoTatFkUP pic.twitter.com/YUfzAEAFQm — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 januari 2019

Nicklas Pedersen zijn Eredivisie-doelpunten:

80' minuut

88' minuut

90+2' minuut

90+3' minuut#EMMPSV @FC_Emmen — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 20 januari 2019

PSV en Ajax zijn dit seizoen ongenaakbaar in de Nederlandse Eredivisie. Voor PSV was dit het eerste gelijkspel, na één keer eerder verloren te hebben. Ook Ajax verloor nog maar één keer, het was hun tweede draw.