Supporters STVV betreuren rellen, maar leggen schuld ook bij KRC Genk: “Actie van Trossard was een regelrechte provocatie”

De Limburgse voetbalderby eindigde vrijdagavond in mineur. Supporters van STVV bekogelden na de wedstrijd de bussen van de KRC Genk-fans. “Een laffe daad”, klonk het zaterdag bij Rudy Claessens van supportersvereniging OSV, maar het Truiense supporterverbond KSTVV slaat in een open brief terug. “Wij betreuren de incidenten, maar de actie van Leandro Trossard was een regelrechte provocatie.”