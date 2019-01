Dennis Praet geeft zege weg in dolle match: nieuwkomer (met wondergoal) en 35-jarige spits stelen de show

Nieuwkomer Luis Muriel (ex-Sampdoria) zette Fiorentina na dik een halfuur op voorsprong, maar de thuisploeg verloor in de 39e minuut Edimilson Fernandes met een tweede gele kaart. Sampdoria profiteerde meteen en nog voor de pauze hing Gaston Ramirez de bordjes op gelijke hoogte met een fantastische vrije trap.

Na de pauze ontbond Muriel opnieuw zijn duivels. Met een onwaarschijnlijke rush vanop zo’n 60 meter en een propere knal in de hoek zette de spits ‘La Viola’ op voorsprong. Toen was echter het moment van Fabio Quagliarella gekomen. De ervaren rot draaide met twee goals de situatie helemaal om.

Fabio Quagliarella is the first player to score in 10 consecutive Serie A games since Gabriel Batistuta in 1994. He just cannot stop scoring. pic.twitter.com/JvZQs8pJrI

10 - Fabio #Quagliarella has found the net for 10 Serie A games in a row, the second best streak in the top italian league history (the first: Gabriel Omar Batistuta, 11 in 1994). Extraordinary. #FiorentinaSampdoria