Club Brugge schiet te laat wakker tegen uitgekookt Charleroi en lijdt zure thuisnederlaag

Club Brugge is met een uitschuiver aan 2019 begonnen. Blauw-zwart speelde een zwakke eerste helft en betaalde dat cash. Een vroeg doelpunt van Angella volstond voor de Carolo’s om de drie punten mee naar Mambourg te nemen. Club schoot pas na de rust wakker, maar wrong enkele uitstekende kansen de nek om. Door de 0-1 nederlaag ziet het Antwerp naast zich komen op de tweede plaats. Leider Genk loopt ondertussen weer wat verder uit.

Trainer van het Jaar Ivan Leko maakte enkele opmerkelijke keuzes in zijn basiselftal. Mats Rits en Siebe Schrijvers vlogen naar de bank, Ruud Vormer en Sofyan Amrabat namen hun plaats op het middenveld terug in. Alle ogen waren vooral gericht op Gouden Schoen Hans Vanaken, die in steun van diepe spits Wesley moest opereren.

Angella troeft Wesley af

Maar Charleroi - waar Perbet op de bank begon - hield de landskampioen goed af in de openingsfase. Club Brugge kreeg wel de bal, maar grote kansen leverde dat niet op. Een kopbal van Stefano Denswil op doelman Nicolas Penneteau was de enige doelkans in de eerste 15 minuten. Dan ging Charleroi iets efficiënter om met zijn mogelijkheden. Nurio Fortuna zwiepte een vrije trap voor doel, Wesley kon er net niet bij in tegenstelling tot de hoog opverende Gabriele Angella. De Italiaanse centrale verdediger liet Ethan Horvath vervolgens kansloos met een knappe overhoekse kopbal: 0-1.

Angella juicht, Nakamba baalt. Foto: BELGA

Blauw-zwart was duidelijk even van slag, Charleroi nam de match in handen. Bij Club Brugge zat de feestnacht van woensdag precies nog in de benen, de thuisploeg was veel te slordig in zijn combinaties en profiteerde niet van aangeboden kansjes. Penneteau komt goed op een diepe bal op Vormer, maar glijdt de bal pardoes in de voeten van Amrabat. Die mikt echter niet naar het lege doel, maar besluit de in buitenspel staande Vormer aan te spelen. Het was tekenend voor de eerste 40 minuten van de troepen van Leko, het publiek morde begrijpelijk.

Wesley en Vanaken verbijten hun ontgoocheling. Foto: BELGA

Pas met de rust in zicht leek Club Brugge zich eindelijk te herpakken. Vanaken toonde even waarom hij de Gouden Schoen won en leverde een puntgave voorzet af, Mata raakte de bal echter niet zuiver en het leer caprioleerde op de lat. Dennis kreeg kort nadien nog een herkansing, maar ook hij kende geen geluk.

Inefficiënt Club

Ivan Leko moest ingrijpen aan de rust en deed dat ook. Stofzuiger Nakamba bleef in de kleedkamer, Schrijvers moest voor aanvallende impulsen zorgen. De wissel leek de Bruggelingen een nieuwe elan te geven, al na enkele minuten kreeg Vormer een opgelegde kans na mistasten bij Charleroi. De aanvoerder draaide de opgelegde mogelijkheid echter de nek om door rakelings naast te schieten.

Achteraan was het opletten voor de op vinkenslag liggende Osimhen. De terugspeelbal van Amrabat was dramatisch, de spits pikte hem mee en kon Horvath af. Mechele zat Osimhen goed op de huid, die zo geen tijd kreeg om goed af te werken en daardoor op de Brugse doelman mikte. Oef, weerklonk het op de Brugse bank. Even later was het Denswil die Osimhen onbedoeld aanspeelde, maar de spits was te overhaast.

Schrijvers zag zijn plaatsbal op de paal stranden. Foto: BELGA

Club Brugge bleef ondertussen drukken, maar uitgespeelde kansen waren schaars. Pas toen Schrijvers vanop afstand de paal trof, laaide de Brugse hoop op. Vooral Dennis probeerde de forcing te voeren, maar was ongelukkig. Dat was hij ook met zijn ingreep op Martos. De verdediger was eerder op de bal en de Brugse flankspeler ging vol met de voet door op het been van Martos. De VAR riep scheidsrechter Boucaut naar het scherm. Na het zien van de beelden trok hij geel, een beslissing waar Dennis zeker niet over mocht klagen.

Club bleef drukken, de tijd begon nu echt te dringen. Vormer zwiepte voor, de ingevallen Openda kopte over. In de slotfase kreeg ook Wesley een grote kans op de gelijkmaker, maar de Braziliaan trapte van dichtbij op Penneteau. Het zou de laatste grote kans zijn. Charleroi verdedigde zijn voorsprong met hand en tand. Met succes, ook al werden de vijf extra minuten door allerlei opstootjes en discussies er uiteindelijk tien. Door de 0-1 zege komt Charleroi voorlopig op een gedeelde zesde plaats.

Club Brugge ziet zijn achterstand ondertussen groeien op Genk. De Limburgers tellen nu al tien punten meer dan de regerende landskampioen. Bovendien moet blauw-zwart de tweede plaats nu delen met Antwerp.