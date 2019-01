Twee vrouwen overleden door CO-intoxicatie in Gent: “Wees oplettend bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken”

Nog geen 24 uur nadat een 26-jarige vrouw in Gent overleed, werd in dezelfde stad een tweede fataal incident met CO-intoxicatie vastgesteld. Een ouder koppel raakte bedwelmd door CO in hun woning in Gentbrugge, een rijhuis in de Jozef Vervaenestraat.

De hulpdiensten werden om 7.30 uur gewaarschuwd, maar konden niet meer voorkomen dat een 69-jarige vrouw om het leven kwam. Haar 64-jarige echtgenoot werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een parkiet die het koppel in huis hield, is ook overleden.

“Alles wijst in de richting van CO-intoxicatie”, zegt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. “Er zijn hogere CO-waarden gemeten in de woning.” Het parket heeft een geneesheer aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken.

Ook bij een gelijkaardig incident met CO-intoxicatie zaterdagmiddag, in de buurt van de Tolhuislaan in Gent, is een 26-jarige vrouw om het leven gekomen. Ook hier wijst alles in de richting van CO-intoxicatie volgens het parket.

Twee andere inwoners, een 30-jarige vrouw en een 25-jarige man, werden zaterdag naar het ziekenhuis gebracht, maar hebben dat ondertussen mogen verlaten. Het parket zal maandag meer informatie kunnen verstrekken over de omstandigheden van het incident.

“Wees oplettend”

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwde vorige maand nog voor CO-vergiftiging. “De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden”, aldus het KMI. “Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.”