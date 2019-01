Castagne en Atalanta dollen in Serie A: gehuurde spits scoort 4 (!) keer en is bezig aan indrukwekkende reeks

Atalanta heeft zondag op de twintigste speeldag van de Italiaanse Serie A kelderploeg Frosinone een stevige oplawaai verkocht. Het team uit Bergamo won zijn wedstrijd op verplaatsing met 0-5.

Mancini (11.) zette Atalanta op een vroege 0-1, waarna Duvan Zapata zijn duivels ontbond. De Colombiaan (44., 47., 64. en 73.) speelde Frosinone helemaal in de vernieling met vier treffers. Met veertien goals is Zapata nu gedeeld topschutter met Cristiano Ronaldo.

In zijn eerste dertien competitiewedstrijden scoorde de 27-jarige Colombiaan, die gehuurd wordt van Sampdoria, amper één doelpunt. Zapata was toen even niet meer zeker was van een basisplaats. Maar begin december thuis tegen Napoli begon hij aan een indrukwekkende reeks. Tegen Frosinone scoorde Zapata namelijk al voor de zevende wedstrijd op rij. In die reeks maakte de vijfvoudig international liefst dertien doelpunten.

7 - Duván #Zapata is the first Atalanta's player to score in seven Serie A games in a row since Opta collect this data (1994/95). Unstoppable.#FrosinoneAtalanta #SerieA pic.twitter.com/amW3WZvsQY — OptaPaolo (@OptaPaolo) 20 januari 2019

Only three players have scored four or more goals in a game in Europe's top five leagues this season:



Luka Jovic

Kylian Mbappé

Duvan Zapata



The first four-goal haul in Serie A this season. pic.twitter.com/ba1zPoUcue — Squawka Football (@Squawka) 20 januari 2019

Duvan Zapata's last seven Serie A matches:



Napoli

Udinese

Lazio

Genoa

Juventus

Sassuolo

Frosinone



Only Cristiano Ronaldo has scored as many Serie A goals as Zupata this season (14) https://t.co/DSFJqocvnT pic.twitter.com/O0mgfhkzcg — WhoScored.com (@WhoScored) 20 januari 2019

Timothy Castagne maakte bij de bezoekers de negentig minuten vol. Atalanta (31 ptn) staat in de stand op een voorlopige zesde plaats, die het deelt met AC Milan. De Rossoneri nemen het maandag nog op tegen Genoa. Frosinone staat in de kelder van de Serie A met tien punten. Alleen Chievo doet met acht punten minder goed.