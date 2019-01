Bloedmaan, totale maansverduistering én supermaan samen: zo kan je er optimaal van genieten

Een bloedmaan, een supermaan, een totale maansverduistering. Wie maandag in de vroege uurtjes opstaat, zal kunnen genieten van een prachtig spektakel aan de hemel. Als de weersomstandigheden het toelaten natuurlijk, maar dankzij het KMI weten we dat liefhebbers veel kans maken om het fenomeen te kunnen bekijken. Maar wat staat er nu eigenlijk precies te gebeuren? Hoe komt dat? En hoe kunnen we daar van meegenieten? Francis Meeus van Volkssterrenwacht Mira en weerman Frank Deboosere leggen het uit.