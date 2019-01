De laatste foto voor peutertje Julen in de put viel: hoe een telefoontje tot het drama leidde

De Spaanse politie heeft een reconstructie gemaakt van de dag waarop peuter Julen (2) in de 110 meter diepe put is gevallen. Dat deden ze aan de hand van getuigenissen van familieleden en een laatste foto van het jongetje, waarop te zien is hoe hij vlak bij de put zit. Het was dat beeld dat hen meteen deed overgaan tot de grootschalige reddingsactie.

Zondag 13 januari, 13.57 uur. Bij de alarmcentrale in het Spaanse Malaga gaat de telefoon over. Aan de andere kant van de lijn verklaart een vrouw huilend en schreeuwend hoe een kind door een klein gat tientallen meters naar beneden is gevallen. Er is dringend een reddingsactie nodig, roept ze.

De vrouw in kwestie was met haar echtgenoot aan het wandelen toen ze geroep hoorde van aan een nabijgelegen boerderij in het dorpje Totalan. De familieleden waren daar zo hard in paniek dat zij er nog niet aan gedacht hadden om de hulpdiensten te bellen. Dus deed zij dat.

Foto: EPA-EFE

Overtuigd door een foto

In amper een halfuur tijd waren hulpverleners ter plaatse. Het eerste wat ze deden, was de ouders en de familieleden naar een rustigere plaats brengen. De paniek was te groot.

Vervolgens gingen ze kijken naar de nabijgelegen put. Maar in tegenstelling tot wat de vrouw aan de telefoon had verklaard, had die geen diameter van 40 centimeter maar van amper 25 centimeter. De hulpverleners konden amper geloven dat daar een jongetje was in gevallen, laat staan dat zij er zelf doorheen zouden geraken.

Uiteindelijk kon een foto de politie ervan overtuigen dat de peuter wel degelijk in de put moest zijn gevallen. Op het beeld, dat in het bezit is van de krant El Mundo, is te zien hoe Julen een zakje chips zit te eten terwijl hij in een greppel zit vlak bij de 110 meter diepe put. Hij draagt een roodblauw trainingspak. Een familielid maakte de foto vlak voor het vreselijke voorval.

EL MUNDO accede en exclusiva a la fotografía que confirmó a la Guardia Civil que Julen cayó al pozo https://t.co/xDy3qC3QJq — EL MUNDO (@elmundoes) 20 januari 2019

Het fatale moment

Op dat moment was vader José bezig een vuurtje te stoken om er een grote pan paella op klaar te maken. Op de boerderij was net een reeks werkzaamheden uitgevoerd.

Moeder Vicky hield hun zoontje nauwlettend in de gaten. Toen haar telefoon overging, liet ze hem over aan de goede zorgen van haar echtgenoot. Hij verloor Julen enkele seconden uit het oog toen hij zich even concentreerde op het houtvuur.

Het zouden fatale seconden blijken te zijn. Toen de vader weer in de richting van zijn zoontje keek, zag hij hem rennen en twaalf meter verderop in een put vallen met zijn armpjes omhoog. Een grote steen had die put eerder afgedekt, maar die zou bij eerdere werkzaamheden zijn weggehaald. Daardoor was het gat vrij gekomen, waarin zijn zoontje was verdwenen.

Volgens de krant El Mundo is dat de reconstructie die de Guardia Civil heeft gemaakt, na gesprekken met de familie. Bronnen bij de politie hebben verklaard dat het chipszakje, dat op de foto te zien is, door een neergelaten camera gevonden is in de put. Nadien werd ook nog een haar gevonden, dat na DNA-onderzoek van Julen bleek te zijn.

Foto: EPA-EFE

En nu?

Reddingswerkers zijn zaterdag begonnen met het boren van een ongeveer 70 meter diepe schacht die parallel loopt aan de put. Ze hopen zo bij de peuter te komen, die zich op die diepte onder een compacte massa van aarde en stenen zou bevinden.

Zondagochtend hadden ze al een schacht van meer dan 30 meter uitgegraven. De werkzaamheden liepen ’s nachts vertraging op door een groot stuk rots dat in de weg zat.

De kleuter gaf vorige week zondag, kort nadat hij in de put was gevallen, een laatste teken van leven. Vader José had zijn zoontje toen naar eigen zeggen nog horen huilen. De hoop om het tweejarige jongetje nu nog levend te vinden, slinkt met de minuut.

De kans dat Julen gewond raakte bij zijn val is bijzonder groot. Bovendien heeft hij geen eten en drinken en is het ’s nachts erg koud. Het is ook niet duidelijk of de peuter wel voldoende lucht heeft. Reddingswerkers hopen dat hij in een luchtbel zit op de bodem van de put.