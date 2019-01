Marianne Vos wint in Pontchâteau en boekt eerste eindzege in Wereldbeker: “Heel mooi moment”

Marianne Vos telt al zeven WK-titels in het veld, maar heeft nu ook haar eerste eindzege in het regelmatigheidscriterium van de Wereldbeker op zak. “En daar ben ik heel blij mee”, reageerde de renster van het CCC-Liv Team.

Vos klaarde de klus in de slotronde waar ze op de laatste hellende strook afstand nam van Denise Betsema. “Op televisie lijkt het misschien niet zo, maar het ging stevig omhoog op de strook voor de balkjes”, vertelde ze. “Ik wist dat ik daar een kans had en een paar meters kon nemen op Denise. Betsema heeft een snelle sprint in de benen, dus daar wou ik het zeker niet op laten aankomen en dus versnelde ik.”

Met succes, ze reed naar de zege en verzekerde zich met vier overwinningen in de Wereldbeker ook van het eindklassement. “De eindzege in de Wereldbeker is heel mooi, maar het doel was om het vandaag gewoon goed te doen in de wedstrijd. Ik ben blij dat dat gelukt is op dit snelle, maar best wel lastige parcours.”

Denise Betsema kon leven met een tweede plaats. “Ik wist dat ik in het wiel van Vos moest zitten als ik het slim wilde spelen”, vertelde ze. “Maar die andere meisjes kwamen dichter en dus deed ik ook mijn deel van het werk. Dat kost me op het einde misschien wel de zege, want toen Marianne aanzette, had ik niets meer in de benen. Ik zat stikkapot en kan leven met deze tweede plaats.”

Maud Kaptheijns vervolledigde het Nederlandse podium. “Hier ben ik heel blij mee, want het was lang geleden dat ik een goed resultaat reed in de Wereldbeker. Heusden-Zolder was ook wel goed (vijfde, nvdr), maar dit is nog beter en dat doet best wel deugd. Ik moest van ver terugkomen en heb me ook vooraan getoond, dus ik ben tevreden over deze cross.”