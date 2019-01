Team Nordic verslaat Team Duitsland en wint RoC Nations Cup

Het podium van de Race of Champions Nations Cup Foto: Race of Champions Mexico

Team Nordic, bestaande uit Tom Kristensen en Johan Kristoffersson, heeft in Mexico de Nations Cup van de Race of Champions gewonnen.

Tijdens de Race of Champions nemen rijders uit diverse klassen van de autosport het tegen elkaar op. Daarbij wordt er op twee verschillende dagen gestreden om een titel bij de landen en bij de individuele rijders.

In een spannende finale van de Nations Cup versloegen Kristensen en Kristoffersson Team Duitsland bestaande uit Sebastian Vettel en Mick Schumacher. Team Duitsland slaagde er daardoor niet in om een negende titel te veroveren.

Sebastian Vettel moest zijn meerdere erkennen in negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen maar Mick Schumacher slaagde erin om in een Vuhl 05 tweevoudig World Rallycross-kampioen Kristoffersson te verslaan, waardoor Duitsland opnieuw volledig in de strijd zat. Opvallend daarbij was dat het Kristoffersson zijn enige nederlaag van de dag was.

In de KTM X-Bows versloeg Kristensen vervolgens de 19-jarige zoon van Michael Schumacher, waardoor Team Nordic zich in de Nations Cup tot kampioen kroonde. Vandaag volgt nog de individuele competitie.

