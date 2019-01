Sensatie op Australian Open: Stefanos Tsitsipas wipt titelverdediger Roger Federer in achtste finale

Roger Federer (ATP 3) zal de Australian Open geen derde keer op rij winnen. De 37-jarige Zwitser verloor zondag in de vierde ronde (achtste finales) van het 20-jarige Griekse toptalent Stefanos Tsitsipas (ATP 15).

Na 3 uur en 45 minuten had het veertiende reekshoofd de 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5 en 7-6 (7/5) stuntzege in de Rod Laver Arena beet.

“Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben de gelukkigste man ter wereld op dit moment”, zei een geëmotioneerde Tsitsipas in een eerste reactie. “Roger is een legende, ik heb zoveel respect voor hem. Het is een kinderdroom om op Rod Laver tegen hem te spelen. Dan nog winnen, dat maakt mij sprakeloos.”

In de kwartfinale neemt Tsitsipas het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24). Die schakelde de Kroaat Marin Cilic (ATP 7) uit in vijf sets.

Federer en Cilic speelden vorig jaar de finale in Melbourne. De Zwitser haalde het toen na een vijfsetter en verlengde zo zijn titel in Melbourne. Federer pakte de eindzege in Australië voor het eerst in 2004. Daarna was hij ook de beste in 2006, 2007 en 2010.

Foto: AP

Eerste kwartfinale

Stefanos Tsitsipas staat voor de eerste keer in de kwartfinale van een grandslam. Een vierde ronde vorig jaar op Wimbledon was zijn beste resultaat tot dusver. In Melbourne staat de Griek voor de tweede keer op de hoofdtabel. Vorig jaar ging hij er in de openingsronde uit tegen de Canadees Denis Shapovalov.

This is what it means to the Greek fans in Melbourne at the #AusOpen pic.twitter.com/veoYTutPqb — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 20 januari 2019

HE'S DONE IT!!!



It's the match of the tournament and 20-year-old @StefTsitsipas has knocked defending champion @rogerfederer out of the #AusOpen



'One of the biggest upsets in recent times' pic.twitter.com/VqOtNjS0uG — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 20 januari 2019

Not sure if @StefTsitsipas or Gandalf...



No way through for Federer!#AusOpen pic.twitter.com/Tst34sEQFf — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 20 januari 2019

Feest bij de Grieken dus, ook al liet Federer enkele pareltjes van punten zien: