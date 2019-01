Mijlpaal: Thibau Nys boekt in Frankrijk eerste zege in Wereldbeker en treedt in voetsporen Mathieu van der Poel

Thibau Nys heeft zijn eerste overwinning beet in een manche van de Wereldbeker. Nys haalde het zondag na een sprintje bij de junioren in het Franse Pontchâteau voor landgenoot Witse Meeussen en de Spanjaard Carlos Blanco.

Op het snelle en droge parcours in Pontchâteau kregen we een gesloten wedstrijd en bleef een grote groep lange tijd samen. Pas in de slotfase wisten vier renners weg te rijden en een handvol seconden te nemen op de rest van het pak. Die vier zouden sprinten om de zege en het was Nys die zich de snelste toonde.

Kersvers Belgisch kampioen Ryan Cortjens kende een slechte dag en finishte pas als 29e. Thibau Nys is nog maar de vijfde eerstejaarsjunior die een manche in de Wereldbeker op zijn naam brengt. Eerder deden de Nederlanders Pim Ronhaar (Koksijde 2017), Mathieu van der Poel (Tabor 2011) en de Fransen Arnaud Jouffroy (Hoogerheide 2007) en Yannick Martinez (Nommay, 2005) hem dat voor.

Witse Meeussen is de eindwinnaar in het klassement. Hij won de wedstrijden in Bern en Tabor en finishte als tweede in Koksijde en Pontchâteau. Enkel de beste vier resultaten tellen in het klassement bij de junioren, waardoor met nog een manche te gaan niemand hem nog voorbij kan steken.