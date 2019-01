John Crombez op nieuwjaarsreceptie SP.A: “Het is tijd dat rijken, machtigen en multinationals mee betalen”

SP.A wil mensen de zekerheid bieden op een goed pensioen, goede lonen, lagere facturen en betaalbare, tijdige zorg. Dat heeft voorzitter John Crombez zondag gezegd op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. De Vlaamse socialisten willen dat de grote vermogens meer bijdragen. “Het is tijd dat de rijken, de machtigen en de multinationals mee betalen”, zei Crombez.

Meer dan 2.000 leden en sympathisanten zakten zondag af naar de nationale nieuwjaarsreceptie van SP.A. Dat die voor de tweede maal op rij werd in Bredene werd georganiseerd, is geen toeval: de SP.A van burgemeester Steve Vandenberghe beschikt er over een absolute meerderheid.

Met de parlementsverkiezingen van 26 mei in aantocht gaat de SP.A een “strijd” voeren voor “zekerheid”, zei Crombez. Volgens SP.A hebben de rechtse regeringen in ons land “beknibbeld”, “bespaard” en “de facturen doen stijgen” van “al wie zijn best doet”, terwijl ze “de grote vermogens niet lieten bijdragen”, en “de schuldigen van de bankencrisis ongemoeid lieten”.

Minimumpensioen

“Vandaag moeten veel te veel mensen rondkomen met een pensioen dat niet genoeg is om deftig te leven, laat staan om al die verhoogde facturen te betalen. Jongeren die nu beginnen te werken zijn er zelfs van overtuigd dat een goed pensioen gewoon niet meer voor hen is. En dat allemaal onder het mom dat er niet genoeg geld zou zijn”, zei Crombez.

SP.A wil een minimumpensioen van 1.500 euro voor wie 42 jaar werkt, een minimumloon van 14 euro per uur en een lagere btw op elektriciteit. Geld voor die extra zekerheid is er volgens de SP.A-voorzitter wel, als de vermogenden meer bijdragen. “Het is tijd dat de rijken, de machtigen en de multinationals mee betalen. En als het moet, zullen wij al dat geld - dat in zo weinig handen zit - in de volgende regering zelf gaan halen”, zei Crombez.

Inspanningen nodig

Inspanningen voor het klimaat zijn nodig, zei Crombez, maar kunnen enkel lukken als iedereen de maatregelen die hiervoor nodig zijn, kan betalen. “Het klimaat redden zal dus niet lukken met een groen-blauwe as. Omdat wij weten dat elke factuur telt”.

Crombez nam het in zijn toespraak op voor de Antwerpse SP.A-afdeling, die ervoor koos om in een bestuur met de N-VA van burgemeester Bart De Wever te stappen. Hij deelde en passant een steek uit aan Groen, die in Antwerpen niet met N-VA samen wilde besturen. “Als je de keuze hebt om mensen weer zekerheid te geven, dan nemen wij, socialisten, altijd onze verantwoordelijkheid. Dan rekenen wij niet, omdat de mensen op ons rekenen”, zei Crombez. “Dan zeggen wij - hoe moeilijk dat soms ook is - ‘fuck de zijlijn’“.