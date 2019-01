Junior Gauthier Onclin laat drie matchballen liggen, ook Louis Herman ligt eruit op Australian Open voor junioren

De Belgische junioren hebben de eerste ronde van de Australian Open niet overleefd. Gauthier Onclin (ITF 15) en Louis Herman (ITF 49) verloren zondag allebei in Melbourne. De 17-jarige Onclin was tegen de Brit Harry Wendelken (ITF 36) wel dicht bij de zege. Pas na 2,5 uur tennis moest hij buigen met 7-5, 6-7 (5/7) en 7-6 (11/9).

Het talent uit Verviers liet drie wedstrijdpunten onbenut. “Ik vind dat ik niet beloond ben”, reageerde hij. “Ik maakte het spel maar op het beslissende moment liet mijn forehand mij in de steek. Ik maakte een of twee kleine foutjes in de supertiebreak en die heb ik duur betaald. Het was mijn eerste keer op de hoofdtabel van een grandslam. Vorig jaar speelde ik kwalificaties op Wimbledon maar moest ik afzeggen voor de tweede ronde. Het is jammer.”

Ondanks de snelle exit blikt Onclin tevreden terug op zijn ervaring ‘down under’. “Het was super om hier in Australië te zijn en zo dichtbij de grote spelers te zijn. Ik woonde onder meer de matchen van Goffin tegen Copil en Medvedev bij. Ik mocht zelfs een balletje met hem slaan. Voor een 17-jarige is dat fantastisch.”

Louis Herman was zondag een maat te klein voor de Spanjaard Nicolas Alvarez Varona (ITF 10). Die haalde het in een uur met 6-4 en 6-2.