Mikaela Shiffrin skiet naar zege in super-G van Cortina d’Ampezzo

Mikaela Shiffrin heeft zondag de wereldbekermanche super-G in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo op haar naam geschreven. De Amerikaanse vedette haalde het in 1:22.48 voor de Liechtensteinse Tina Weirather, tweede op 16 honderdsten. De Oostenrijkse Tamara Tippler klokte op 18 honderdsten de derde tijd.

Voor de 23-jarige Shiffrin, olympisch kampioene super-G, is het de 54e wereldbekerzege uit haar carrière, de elfde van het seizoen. De voorbije twee dagen vonden in Cortina d’Ampezzo twee afdalingen plaats. Daarin ging de zege telkens naar de Oostenrijkse Ramona Siebenhofer. Shiffrin deed niet mee in die races.

Door de overwinning verstevigt Shiffrin haar leidersplaats in de tussenstand van de wereldbeker super-G en de algemene wereldbeker.

Lindsey Vonn haalde de finish zondag niet. De 34-jarige Amerikaanse ster, bezig aan een afscheidstournee, won twaalf van haar 82 wereldbekermanches op de piste Olympia delle Tofane.

Volgend weekend trekken de skiesters naar het Duitse Garmisch-Partenkirchen voor een afdaling en super-G.