21 zakjes cocaïne in onderbroek van twintiger, moeder van verdachte gooit drugs door raam in tuin van buren

Het drugsondersteuningsteam van de Antwerpse politie heeft zaterdagavond twee verdachten opgepakt voor het dealen van drugs. Eén van hen had 21 zakjes cocaïne verstopt in zijn onderbroek.

De politie stelde zaterdagavond vast hoe twee mannen een kort bezoek brachten aan een woning in Deurne. De inspecteurs volgden hun auto en wilden in Hoboken overgaan tot controle. De chauffeur probeerde aan de controle te ontkomen, hij reed in op de politiewagen. De twee voertuigen raakten zwaar beschadigd en waren niet meer rijvaardig.

De chauffeur en zijn passagier, mannen van 20 en 21 jaar, werden opgepakt. “In de onderbroek van de bestuurder werden 21 zakjes met cocaïne aangetroffen”, zegt de politie. “Deze werden samen met 300 euro cash in beslag genomen.”

Er werd ook een huiszoeking uitgevoerd op het adres van één van de verdachten. “De politie zag daar hoe de moeder van de verdachte een zak met 135 dosissen cocaïne door het raam in de tuin van de buren gooide.”

De twee verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eén van hen was nog maar vijf dagen vrij onder voorwaarden.