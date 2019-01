Marc Coucke wil Belgen met zeldzame ziekte aan waanzinnig duur medicijn helpen

Het nieuws dat tien Belgen met de levensbedreigende hersenziekte CTX hun broodnodige medicatie niet meer kunnen betalen omdat het Italiaanse farmabedrijf Leadiant het product de afgelopen tien jaar 335 keer duurder heeft gemaakt, heeft een gevoelige snaar geraakt bij Marc Coucke.

In ons land lijden negen Vlamingen en één Waal aan de hersenziekte CTX, die leidt tot dementie, verlamming en uiteindelijk de dood. Sinds de jaren ‘80 bestaat er echter een geneesmiddel dat de voortgang van de ziekte kan stilleggen: CDCA. Het Italiaanse farmabedrijf Leadiant, dat een wereldwijd monopolie op de productie van dat medicijn heeft, verhoogde de prijs ervan het afgelopen decennium echter met een factor van 335 (!). Zo betaalden patiënten tien jaar geleden 38 euro voor een maand CDCA, terwijl ze vandaag voor dezelfde hoeveelheid maar liefst 12.750 euro moeten ophoesten.

Een handelwijze die ook farma-ondernemer Marc Coucke tegen de borst stuit: “Beschaamd dat de farma-industrie soms nog zo handelt”, klonk het op Twitter.

Grondstop kopen

Het UZ Leuven leek een betaalbaar alternatief voor CDCA te kunnen produceren, maar omdat de grondstof daarvoor niet zuiver genoeg bleek, zitten de Belgische CTX-patiënten al twee maanden zonder de broodnodige medicatie. Coucke gaf zijn bedrijf Fagron daarom de opdracht om de grondstof in kwestie aan te kopen, zodat men het goedkope alternatief in Leuven alsnog zou kunnen bereiden.

“Als bestuurder van Fagron, de wereldmarktleider (tevens zeer actief in België) in compounding, heb ik direct opdracht gegeven om deze grondstof wereldwijd te zoeken. Daarna moeten we zo snel mogelijk in België registratie indienen voor magistrale bereiding”, klonk het op Twitter. “We kunnen natuurlijk niks beloven, maar gaan alles doen om deze reeds zo getroffen mensen hun leven terug te geven!”