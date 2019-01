Oudste man ter wereld overleden op 113-jarige leeftijd

De Japanner Masazo Nonaka, de oudste man ter wereld, is zondag onverwacht overleden. Hij werd 113 jaar.

Masazo Nonaka - geboren op 25 juli 1905 in de stad Ashoro - overleed zondagochtend thuis.

“Zaterdag was alles nog normaal”, zegt zijn kleindochter Yuko. “Hij is gestorven zonder zijn familie ook maar enige last of ellende te bezorgen. We zijn diepbedroefd om dit verlies.”

Sinds april vorig jaar was Nonaka de oudste man ter wereld, volgens Guinness World Records. Op dat moment kon hij zichzelf nog voortbewegen in zijn rolstoel. Zijn favoriete bezigheid was genieten in een warmwaterbron, waarnaast zijn familie al vier generaties lang een hotel uitbaat.

Nonaka overleefde zijn zeven broers en zussen, zijn vrouw en twee van hun vijf kinderen.

De recordhouder van de oudste man ooit was ook een Japanner, Jiroemon Kimura. Hij stierf op 12 juni 2013 op een leeftijd van 116 jaar en 54 dagen.