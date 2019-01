David Goffin beëindigt samenwerking met coach na vroege exit op Australian Open

De wegen van David Goffin en zijn trainer Thierry Van Cleemput scheiden met onmiddellijke ingang. Dat maakte de Belgische tennisser zondagmorgen zelf bekend via sociale media. Goffin werd zaterdag op de Australian Open nog in de derde ronde uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev.

Goffin deelde het nieuws op zijn Twitterpagina, waar hij een tekstbericht neerschreef voor zijn volgers. “Na het einde van mijn Australian Open hebben Thierry Van Cleemput en ikzelf in onderling overleg beslist om een einde te maken aan onze professionele relatie. We hebben samen veel bijzondere momenten gedeeld, zowel op als naast de court. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Ik wens hem al het best toe voor zijn toekomstige samenwerkingen”, luidt het.

Van Cleemput coachte Goffin sinds april 2014. Hij volgde toen Reginald Willems op. Onder de vleugels van Van Cleemput won Goffin vier ATP-toernooien, bereikte de kwartfinales op Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (2017) en speelde de finale van de Masters (2017). Eind 2017 stond Goffin zevende op de wereldranking.

Vorig jaar kende de Luikenaar een terugval en hield een elleboogblessure hem lange tijd aan de kant. Vandaag staat Goffin 22e op de ATP-ranking.