“Brad Pitt is samen met Charlize Theron”

Amerikaans acteur Brad Pitt (55) en Zuid-Afrikaans-Amerikaans actrice Charlize Theron (43) zijn een koppel. Dat is althans wat de Britse tabloidkrant ‘The Sun’ beweert.

Brad Pitt en Charlize Theron werden samen gespot in de bar van het Chateau Marmont, een luxueus hotel in Los Angeles. “Ze waren enorm handtastelijk en zijn arm was rond haar middel. Brad zag er heel gelukkig uit”, zegt een bron aan de Britse krant.

Volgens de krant kennen de twee elkaar al langer, maar sloeg de vonk pas over tijdens de kerstperiode. Het zou de eerste serieuze romance zijn voor Pitt sinds zijn breuk met actrice Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen heeft, in 2016.

Charlize Theron was tot 2015 verloofd met acteur en regisseur Sean Penn. Zij verbrak na anderhalf jaar samen zijn de verloving. Zij zou Brad Pitt leren kennen hebben via haar ex-verloofde.