170 migranten omgekomen bij twee schipbreuken op Middellandse Zee

Op de Middellandse Zee zijn de afgelopen twee dagen vermoedelijk 170 migranten omgekomen bij twee schipbreuken. Dat hebben VN-agentschappen zaterdagavond gemeld.

Vrijdag zonk voor de kust van Libië een rubberboot met 120 mensen aan boord. Hun boot raakte vrijdag op vijftig zeemijl (92,6 kilometer) ten noordoosten van Tripoli in nood. Een woordvoerder van de VN-organisatie voor Migratie (IOM) meldt dat slechts drie mensen die ramp overleefden.

In eerste instantie deelde de Italiaanse kustwacht mee dat er slechts twintig mensen aan boord waren. Maar volgens de IOM heeft de ramp veel meer mensen het leven gekost. “De overlevenden deelden ons mee dat er 120 mensen in de rubberboot zaten die in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Libië was vertrokken”, aldus Di Giacomo. “Na tien tot elf uur op zee begon de boot leeg te lopen en te zinken. De mensen zijn in de zee gevallen en gezonken.”

“Onder de 117 mensen die vermist zijn voor de kust van Libië zijn 10 vrouwen en twee kinderen, van wie eentje van amper twee maanden”, zegt IOM-woordvoerder Flavio Di Giacomo. Velen van hen waren afkomstig uit West-Afrika, maar er waren ook een veertigtal Soedanezen aan boord. Drie mensen werden gered door de Italiaanse kustwacht en overgebracht naar het eiland Lampedusa.

53 doden bij tweede ramp

Bij een andere ramp in de Alboranzee, net ten oosten van de Straat van Gibraltar, kwamen dan weer ongeveer 53 mensen om het leven, aldus het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Daar overleefde slechts één opvarende de schipbreuk.

Daarmee zijn er sinds begin dit jaar al 200 mensen omgekomen die vanuit Afrika de oversteek naar Europa wilden wagen.

Foto: AFP