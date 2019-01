Twee doden en vier zwaargewonden bij grote brand in bekend Frans ski-oord Courchevel

In het bekende Franse ski-oord Courchevel is zondagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij twee doden en vier zwaargewonden zouden zijn gevallen. Drie gebouwen gingen in vlammen op, maar de brandweer heeft de brand alweer onder controle.

De brand in het centrum van Courchevel, het grootste ski-oord ter wereld ongeveer 70 kilometer ten oosten van Grenoble, brak iets voor 6 uur vanochtend uit, en was rond 7.15 uur weer onder controle. Drie gebouwen gingen in vlammen op. Even werd gevreesd dat met het aanpalende restaurant La Saulire ook een vierde gebouw vuur zou vatten, maar dat konden de 70 toegesneld brandweermannen verhinderen. Er werden ook blushelikopters ingezet.

Drie gebouwen zouden vuur gevat hebben. Even werd gevreesd dat met het aanpalende restaurant La Saulire ook een vierde gebouw in brand zou schieten, maar dat konden de 70 toegesnelde brandweermannen met de hulp van blushelikopters verhinderen. Twee lichamen van dodelijke slachtoffers zouden al zijn geborgen, vier zwaargewonden werden met helikopters naar het ziekenhuis gebracht.

De Franse krant Le Dauphiné Libéré beschrijft de toestand ter plaatse als “chaotisch”. Mensen zouden via balkons aan de vuurzee zijn ontsnapt, en in pyjama of ondergoed in de vrieskou staan. De toegesnelde brandweer en politie regelen opvang voor de slachtoffers. Zeker zestig mensen zijn door de brand getroffen, er is ook sprake van veertien lichtgewonden die ter plaatse worden verzorgd.

[EN DIRECT] Le bilan s'alourdit. Deux corps ont été retrouvés dans le bâtiment de trois étages d'où est parti le feu. Trois personnes sont gravement blessées. https://t.co/ZAqyZokgW3 — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) 20 januari 2019