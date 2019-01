Prins Philip (97) kruipt meteen na ongeval weer achter het stuur… zonder gordel

Prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth II, heeft zich moeten verantwoorden bij de politie, nadat hij achter het stuur had plaatsgenomen zonder veiligheidsgordel. Twee dagen eerder was hij nog betrokken bij een ongeval, waarbij hij ongedeerd bleef.

De politie schoot in actie nadat ze in kranten hadden gezien hoe de prins achter het stuur zat van zijn gloednieuwe Land Rover Freelander op het koninklijk domein van Sandringham. De prins, die inmiddels 97 jaar oud is, had geen veiligheidsgordel aan.

Police confirm 'suitable words of advice have been given to' Prince Philip after he was pictured driving without a seatbelt https://t.co/5nWUPlbv2R pic.twitter.com/pTE1BrgLGk — ITV News (@itvnews) 19 januari 2019

Een woordvoerder van de politie van Norfolk zei dat politie op de hoogte was van de foto’s. “Het gepaste advies is aan de bestuurder gegeven”, zei ze. “Dat is in overeenstemming met onze gebruikelijke reactie als we kennis nemen van dergelijke beelden, van dit soort overtredingen.”

De prins had donderdag nog een ongeval. Foto: REUTERS

De prins had donderdag een ongeval in de buurt van Sandringham, in Norfolk, waar Elizabeth en Philip een groot deel van de winter doorbrengen. Hij bleef ongedeerd, maar was toch “geschokt”, zegt een getuige. De auto die hij bestuurde, een Land Rover Freelander, ging over de kop.

In het andere voertuig, een Kia, zaten twee vrouwen en een baby van negen maanden. De baby bleef ongedeerd. De bestuurster raakte lichtgewond aan de knie, de passagier brak haar pols. De politie van Norfolk zegt dat het onderzoek naar het ongeval loopt. “Alle noodzakelijke maatregelen zullen genomen worden.”