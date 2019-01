Hamont-Achel -

Aan het Marktplein in Hamont is een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van BNP Paribas Fortis. Er vielen geen gewonden en van een eventuele buit is nog niets bekend. Er is wel heel wat schade aan de gevel, ook sneuvelden ramen van een naburig gebouw. Het Marktplein is afgezet.