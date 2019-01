Richie Porte is de koning van Willunga, maar Impey tweede jaar op rij eindwinaar Santos Tour Down Under

Daryl Impey is de allereerste renner op de 21-jarige erelijst van de Santos Tour Down Under die zichzelf opvolgde als eindwinnaar.

De 34-jarige Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott finishte als derde op Willunga, de iconische klim van de allereerste WorldTour-ronde. Omdat Richie Porte met de tegenwind dit keer niet voldoende ver kon wegrijden, wist de nieuwe kopman van Trek-Segafredo dat hij ook dit keer de Santos Tour Down Under niet zou winnen. De ‘Tasmaanse Duivel’ stelde zich dan maar tevreden met een zesde(!) opeenvolgende zege op deze drie kilometer lange ‘Kwaremont’ van Zuid-Australië. “Mijn probleem was dat er dit keer slechts één aankomst bergop was. Ik wist dus dat het moeilijk zou worden, ook al omdat Impey eerder op de week in Campbelltown won en 10 bonificatieseconden pakte. Vanmiddag kreeg ik al van de burgemeester van Willunga symbolisch de sleutels van de stad. Ik ben een gelukkig man. Zelfs al moet ik voorlopig tevreden zijn met één eindzege in de nationale ronde van mijn land en ook nog eens vier tweede plaatsen.”

Daryl Impey was vooral blij dat hij het afscheid van zijn 40-jarige ploegmaat Mathew Hayman extra in de verf zette door eindwinnaar en opnieuw de allereerste Worldtourleider te worden. Terwijl de Zuid-Afrikaanse kampioen achter Poels de handen in de lucht stak, dronken zijn ploegmaten op de fiets bier om het pensieon van Mathew Hayman te vieren.

Dries Devenyns werd tiende en eerste Belg in de eindstand. Daarmee was de Oost-Vlaming van Deceuninck-Quick Step tevreden. “Voor het tweede opeenvolgende jaar zit ik in de top-tien, maar belangrijker is dat we met Elia Viviani ook onze allereerste zege van het seizoen behaalden.” Lotto-Soudal blijft dan weer na de diskwalificatie van zaterdag van Caleb Ewan met lege handen achter. Thomas De Gendt zat voor de tweede keer deze week in de vlucht van de dag, maar de Oost-Vlaming was de eerste om te beseffen dat de ontsnapping zou doodbloeden nog vooraleer het peloton de eerste keer over Willunga trok. “Jammer, maar het waren twee leuke wedstrijddagen.”