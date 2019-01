Antwerp heeft tegen Zulte Waregem genoeg aan twee klasseflitsen

Wervelend was het verre van, wel efficiënt. Dat is zowat de korte samenvatting van de 1-2-zege van Antwerp bij Zulte Waregem. Essevee was voor rust de betere ploeg, maar vergat zijn kansen af te maken. The Great Old kwam op voorsprong na een individuele fout achterin en Refaelov zette met een ingestudeerd nummertje de 0-2 op het scorebord. Bongonda milderde nog tot 1-2 in de absolute slotfase.

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Francky Dury gaf in de aanloop naar de match tegen Antwerp aan dat hij optimistisch was met het oog op de komende negen wedstrijden. Essevee moet zich nog altijd verzekeren van het behoud en begon aan die opdracht tegen The Great Old. Zulte Waregem 2.0 startte met vier debutanten. Dury dropte Ibrahima Seck, Stef Peeters en Idrissa Sylla in de basis. Ook Ewoud Pletinckx, een jeugdproduct, maakte zijn vuurdoop mee centraal achterin. Hamdi Harbaoui was geschorst.

Het pijnpunt bij Zulte Waregem voor de winterstop was de balans in het team. Met Seck voor de defensie was er meteen meer evenwicht te bespeuren bij de fusieclub. Peeters stond in voor de verbinding tussen het middenveld en de aanval.

Na een studieronde van een kleine tien minuten was het de thuisploeg die het eerst gevaarlijk was. De fauw kon een goed aangesneden hoekschop van Peeters verlengen, Bolat redde. Niet veel later zagen we een vintage Zulte Waregem combinatie, alleen stond het vizier van De Pauw nog niet scherp afgesteld. Hij trapte wild over. Antwerp beperkte zich aanvankelijk tot achterin georganiseerd blijven. Wanneer het de voetballende oplossing zocht, liep het al snel verkeerd. De troepen van coach Bölöni waren te slordig.

Foutje Walsh

Halfweg de eerste periode kwam Antwerp dan toch eens piepen. Pletinckx en Baudry waren Bolingi helemaal vergeten, maar de spits kon geen kracht zetten achter zijn kopballetje. Even later werd Lamkel Zé gelanceerd door Juklerod. De Kameroener ontdeed zich van Baudry en Walsh, maar Bossut redde nog met de voet.

En dan gebeurde wat al zo vaak gebeurde dit seizoen bij Zulte Waregem: een individuele fout die aan de basis ligt van een achterstand. Walsh dekte zijn linkerflank niet voldoende af. Yatabaré vond Buta, hij bediende Mbokani en die kon simpel de 0-1 binnentikken.

Foto: BELGA

Ingestudeerd nummertje

Vol goeie moed begon Essevee aan deel twee van de wedstrijd, maar al snel was alle hoop op puntengewin weg. Antwerp kreeg een vrije trap en via een ingestudeerd nummertje vanop stage zorgde Refaelov voor de 0-2. Op het uur greep Dury in met een dubbele wissel. Soisalo en Henrik Bjordal vervingen De Pauw en Tardieu. Uitgespeelde kansen leverde dat niet meteen op. De partij kabbelde wat verder met middenveldspel en Dury gooide zijn laatste troef op tafel met Mamadou Sylla. De Senegalees had de aansluitingstreffer aan de voet, maar Bolat redde knap. In de extra tijd was Bongonda er alsnog met de 1-2, maar verder kwam de thuisploeg niet.

Antwerp staat door deze zege nog altijd stevig in de top zes met een gelijk aantal punten als Club Brugge, dat nog tegen Charleroi speelt. Volgende week neemt The Great Old het op tegen Standard.

Essevee verloor, maar er is wel degelijk beterschap. Daarnaast verloor Lokeren zwaar bij Eupen en bleef Waasland-Beveren steken op een gelijkspel tegen Cercle Brugge. Komende zaterdag kan Zulte Waregem een goede zaak doen als het wint op het veld van rode lantaarn Lokeren.