Waasland-Beveren geeft zege tegen Cercle Brugge nog uit handen na bizarre rode kaart

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Cercle Brugge leverde geen winnaar op. Lange tijd zag het ernaar uit dat de Waaslanders hun derde thuisoverwinning van het seizoen zouden pakken, maar de VAR besliste daar anders over. Cercle Brugge pakte een punt na een strafschop en een strenge rode kaart voor Milan Massop.

De Waaslanders konden nog geen beroep doen op de nieuwe aanwinst Stefan Milosevic. De Montenegrijnse aanvaller was nog niet speegerechtigd. Doordat ook Forte wegens blessure forfait moest geven, posteerde trainer Custovic Vellios en Ampomah in de aanvalslinie. Bij Cercle kon trainer Guyot centraal in de verdediging geen beroep doen op de zieke Koné. Hierdoor verscheen Delacourt voor het eerst aan de aftrap. Ook Tormin maakte na maandenlange blessureleed opnieuw zijn opwachting.

Beide ploegen hadden alvast belang bij een overwinning. Cercle kon zich stevig in de middenmoot nestelen, terwijl Waasland-Beveren zich na de knappe negen op twaalf net voor de winterstop opnieuw een stap dichter naar het behoud kon voetballen. De eerste helft was er één met weinig uitgespeelde kansen. De thuisploeg probeerde wel om kansen af te dwingen maar het waren vooral de bezoekers die twee grote kansen kregen. Bruno leek een doorgekopte voorzet van Mercier maar tegen de netten te tikken, maar Moren voorkwam een achterstand voor de thuisploeg. Net voor het halfuur kwam De Belder enkele centimeters tekort op een scherpe voorzet van Bruno. Even later dan toch een kans voor Waasland-Beveren maar Boljevic besloot met een scherp schot naast de doelpaal. Plots ging het even snelleer. Roef moest zich reppen op een poging van Omolo en op de tegenaanval trapte Vellios in twee pogingen onbesuisd naast. Ook de poging van Ampomah belandde naast het kader.

Onmiddellijk na de pauze kwam een veel gretigere thuisploeg op voorsprong. Ampomah dweilde de linkerflank af en trapte de bal voor doel. Een ongelukkige Omolo duwde de bal voorbij zijn eigen doelman. Even Later kopte Boljevic te zwak om doelman Nardi te verschalken. Massop zag zijn schot dan weer door Nardi over de deklat getikt. Cercle reageerde voor de eerste keer in de tweede helft met een schot van Bruno dat via de buitenkant van de paal buiten belandde. De bezoekers probeerden het tij te keren maar Roef voorkwam de gelijkmaker. Plots riep scheidsrechter Put de VAR in na een fase in het strafschopgebied van Waasland-Beveren. Na het bekijken van de beelden wees hij naar de penaltystip en gaf hij Massop prompt een rode kaart. Invaller Cardona klaarde klus en zette de stand terug in evenwicht. Tegen tien man probeerde Cercle Brugge de overwinning nog binnen te halen. Zo had Roef een goede reflex nodig op een poging van Gakpé. Beide ploegen bleven ook in blessuretijd op zoek naar de winnende treffer maar de stand wijzigde niet meer.